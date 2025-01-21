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19:07, 21 января 2025Из жизни

Миллиардер с затонувшего батискафа Titan оставил жене менее 10 миллионов рублей

Вдова миллиардера Давуда унаследует менее 100 тысяч фунтов стерлингов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: OceanGate Expeditions / Xinhua / Globallookpress.com

Жена пакистанского миллиардера Шахзада Давуда не получит его богатства. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2023 году Давуд участвовал в погружении к обломкам «Титаника». Батискаф Titan, в котором он находился, затонул, никто из пассажиров не выжил. Миллиардер не ожидал такого исхода, поэтому отправился в поездку, не оставив завещание.

Без завещания его вдова, живущая в Великобритании, может претендовать лишь на скромный особняк в графстве Суррей. Его стоимость составляет около 77 тысяч фунтов стерлингов (9,6 миллиона рублей). Остаток имущества Давуда находится в Пакистане, где она не сможет его получить.

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Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Ранее сообщалось, что власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan. Их сделали на четвертый день после крушения при помощи телеуправляемого подводного аппарата.

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