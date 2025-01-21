Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ по машине в российском регионе

Гладков: Мужчина пострадал при атаке ВСУ в белгородском селе Новостроевка-Первая

В селе Новостроевка-Первая Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадал мирный житель. «Ранен мужчина — слепое осколочное ранение живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь», — написал Гладков.

Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.

Ранее в поселке Дубовое Белгородского района в результате падения обломков украинского беспилотника загорелась кровля жилого дома и гараж. Кроме того, оказалась пробита стена еще одного домовладения. В Шебекино фрагменты дрона взорвались на крыше многоквартирного здания, повредив остекление балкона одного их жилых помещений.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 11 беспилотников ВСУ. Восемь летательных аппаратов поразили над Крымом и Черным морем, еще три — над Белгородской областью. Информацию о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.