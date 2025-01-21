ВСУ атаковали дома россиян на границе с Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дома россиян в Белгородской области. В небе над регионом на границе с Украиной сбили несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгородском районе в результате падения обломков беспилотника загорелись кровля жилого дома, а также гараж на территории другого домовладения. В еще одном доме пробило стену. Кроме того, повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта.
В Шебекино обломки сбитого дрона упали и сдетонировали на крыше многоквартирного дома, повреждение получило остекление балкона одной из квартир.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов.
«По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил Гладков.
Утром во вторник, 21 января, ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области. Повреждения получили десять домов.