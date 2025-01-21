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17:39, 21 января 2025Россия

ВСУ атаковали дома россиян на границе с Украиной

Губернатор Гладков: Над Белгородской областью сбили несколько дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дома россиян в Белгородской области. В небе над регионом на границе с Украиной сбили несколько дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе в результате падения обломков беспилотника загорелись кровля жилого дома, а также гараж на территории другого домовладения. В еще одном доме пробило стену. Кроме того, повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта.

В Шебекино обломки сбитого дрона упали и сдетонировали на крыше многоквартирного дома, повреждение получило остекление балкона одной из квартир.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы двух частных домов.

«По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — уточнил Гладков.

Утром во вторник, 21 января, ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области. Повреждения получили десять домов.

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