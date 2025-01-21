Панама отвергла претензии Трампа на Панамский канал

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии президента США Дональда Трампа на Панамский канал. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — говорится в сообщении. По словам Хосе Рауль Мулино, «борьба закончилась в 1999 году», с тех пор Панама беспрерывно осуществляла руководство каналом.

Панамский лидер добавил, что для диалога всегда есть место. В то же время он подчеркнул, что суверенитет и право собственности на Панамский канал остается за Панамой. Хосе Рауль Мулино отметил, что руководство никакой страны в мире не вмешивается в деятельность властей Панамы.

В ходе инаугурационной речи Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона забрать контроль над Панамским каналом.

В декабре Дональд Трамп заявил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. По его словам, плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» и подчеркнул, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.