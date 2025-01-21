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02:38, 21 января 2025Мир

Панама отвергла претензии Трампа на Панамский канал

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии президента США Дональда Трампа на Панамский канал. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета», — говорится в сообщении. По словам Хосе Рауль Мулино, «борьба закончилась в 1999 году», с тех пор Панама беспрерывно осуществляла руководство каналом.

Панамский лидер добавил, что для диалога всегда есть место. В то же время он подчеркнул, что суверенитет и право собственности на Панамский канал остается за Панамой. Хосе Рауль Мулино отметил, что руководство никакой страны в мире не вмешивается в деятельность властей Панамы.

В ходе инаугурационной речи Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона забрать контроль над Панамским каналом.

В декабре Дональд Трамп заявил, что Панамский канал может вновь перейти в собственность США. По его словам, плата за проход канала Панамой «просто смехотворна» и подчеркнул, это полное «обдирание» Вашингтона должно немедленно прекратиться.

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