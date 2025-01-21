Последняя россиянка вылетела с Australian Open

Павлюченкова проиграла Соболенко и вылетела в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вылетела с Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Павлюченкова, которая занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 2:6, 6:3 в пользу белоруски.

Павлюченкова была последней представительницей России в турнирной сетке. Соболенко — действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Ранее Павлюченкова пошутила о своем возрасте. «Слишком стара, но иду дальше», — написала 33-летняя спортсменка на камере.