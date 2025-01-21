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22:03, 21 января 2025Мир

Президент Мексики прокомментировала указ Трампа о переименовании Мексиканского залива

Президент Шейнбаум: Мексиканский залив будет переименован только в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henry Romero / Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, в указе говорится, что новое название — залив Америки. «То, что соответствует континентальному шельфу США, они называют заливом Америки. Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив», — заявила политик.

Ранее Трамп предложил в ходе инаугурационной речи переименовать Мексиканский залив в залив Америки и гору Денали на Аляске, ранее носившую имя бывшего президента США Уильяма Мак-Кинли.

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