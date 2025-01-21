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12:42, 21 января 2025Россия

Прилепин заявил о «тренирующихся зиговать» вслед за Маском россиянах

Писатель Прилепин: Части россиян понравился похожий на нацистский жест Маска
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Части россиян понравился похожий на нацистский жест миллиардера и главы новой структуры в правительстве США Илона Маска, который вскинул правую руку вверх после инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил в Telegram российский писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

По словам Прилепина, в России успел сформироваться «класс людей», которым нравится заигрывание с правой идеологией, и им доставил удовольствие жест Маска. Таких людей общественник описал как тренирующихся зиговать вслед за бизнесменом.

«[Им] надо больше "правого", "коричневого", больше зиг, больше "монархии". (...) Им все понравилось на инаугурации. Они сейчас сидят и довольно ухмыляются. Зига и зига, а что, отлично», — написал в блоге Прилепин.

Публицист добавил, что жест Илона Маска дал старт новой схватке.

О необычном поведении Маска после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в жесте, напоминающем римский салют. Телеканал CNN, транслировавший его выступление, вырезал этот фрагмент из федерального эфира. Российский политолог Сергей Марков заявил, что Маск еще пожалеет о своем жесте.

ЖЗЛ
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