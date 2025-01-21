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19:29, 21 января 2025Забота о себе

Раскрыты секреты поддержания здорового веса при недостатке активности

Диетолог Джутова: Недосып провоцирует переедание и лишний вес
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Марьяна Джутова раскрыла простые секреты поддержания здорового веса при недостатке физической активности. Ее слова приводит РИАМО.

По словам Джутовой, мужчина, ведущий сидячий образ жизни, за сутки сжигает примерно 2400 калорий, женщина — 1800, поэтому, чтобы избежать набора лишнего веса, важно, чтобы дневная калорийность рациона не превышала этих значений. Также для сохранения стройности диетолог посоветовала есть три-пять раз в день без перееданий, при этом ужин должен быть за два-четыре часа до сна. Если же есть вечером очень хочется, обмануть желудок можно, употребив 100 граммов вареной куриной грудки и выпив травяной чай, — это поможет легче заснуть.

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Для поддержания здорового веса важно высыпаться, продолжила Джутова. Недосып провоцирует переедание, так как организм всегда ищет дополнительные источники энергии в пище. По словам врача, люди, которые мало спят, в среднем потребляют на 400 килокалорий больше обычного. Кроме того, для поддержания метаболизма следует пить достаточное количество чистой воды, заключила диетолог.

Ранее Джутова рассказала о пользе некоторых каш. По ее словам, овсяная, гречневая и пшеничная каши помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снижают вероятность резких приступов голода.

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