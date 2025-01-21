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11:39, 21 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества от лица Трампа

F.A.C.C.T.: Мошенники начали красть криптовалюту после выпуска OFFICIAL TRUMP
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали создавать фишинговые сайты для кражи средств с криптокошельков, для привлечения жертв аферисты упоминают запущенную избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюту OFFICIAL TRUMP. О новом способе мошенничества от лица политика россиян предупредила старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына, передают «Известия».

Синицына рассказала, что аферисты воспользовались новостью о выпуске токенов Трампа и его супруги Мелании для создания криптомошеннических фишинговых сайтов. По словам эксперта, держателям кошельков предлагается привязать свой кошелек к ресурсу, чтобы проверить свое право на участие в операциях с криптовалютой. На ресурсах указан официальный адрес токена, но при подключении кошелька у жертвы запрашивается seed-фраза от кошелька.

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«Также мошенники могут угнать криптокошелек или подключить к нему программу-дрейнер для вывода с него всех средств», — подчеркнула специалистка.

Эксперт отметила, что одна из обнаруженных версий фишинговых сайтов предлагает перевести криптовалюту по реквизитам под предлогом покупки криптовалюты Трампа, однако на самом деле средства поступают в кошелек аферистов. Синицына предупредила, что владельцам криптовалюты следует внимательно относиться к интернет-ресурсам и токенам, созданным на новостной волне.

19 января сообщалось, что криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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