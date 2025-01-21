Российский губернатор раскрыл подробности перехвата 22 беспилотников над регионом

Брянский губернатор Богомаз: при перехвате 22 беспилотников никто не пострадал

Никто не получил травмы в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область с помощью 22 беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 22 вражеских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор. Он поблагодарил военнослужащих, которые защищают приграничный регион от атак ВСУ.

Богомаз ранее сообщал, что два из перехваченных за ночь над регионом беспилотников — реактивные.

Всего в ночь на вторник, 21 января, ВСУ выпустили по России свыше полсотни беспилотников, большую часть из которых перехватили над Брянской областью. Под удар также попали Ростовская, Смоленская, Воронежская, Саратовская и Курская области.