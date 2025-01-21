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06:54, 21 января 2025Россия

Украина выпустила почти 20 беспилотников по региону России

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО перехватили и уничтожили 18 беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области 18 беспилотников. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал Богомаз. По его данным, среди перехваченных беспилотников два — реактивные.

Губернатор поблагодарил подразделения военнослужащих, защищающих Брянскую область. Другие данные о ситуации он не привел.

Помимо Брянской области, под удар в ночь на вторник, 21 января, попала Ростовская область. Там средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотников, никто не пострадал. Также ВСУ атаковали и Смоленскую область, где из-за БПЛА у некоторых зданий загорелась кровля и оказались повреждены окна жилых домов.

ЖЗЛ
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