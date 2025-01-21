В Британии призвали выйти из ВОЗ вслед за США

Политик Кертен: Британия должна выйти из ВОЗ вслед за США

Великобритания должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. Об этом заявил политик, лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X.

«Президент [США Дональд] Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Наша страна должна сделать то же самое», — отметил политик.

Вступивший в должность американский лидер подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме. Помимо ВОЗ, Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

Инаугурация американского президента состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия.