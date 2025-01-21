В Госдуме назвали шокирующим для Зеленского указ Трампа об остановке помощи другим странам

Слуцкий назвал шокирующим для Зеленского указ Трампа об остановке помощи

Указ президента США Дональда Трампа об остановке помощи другим странам на 90 дней является шокирующим для Владимира Зеленского и его европейских покровителей, заявил председатель ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Слова депутата приводит Telegram-канал RT на русском.

«Указ касается приостановления американской помощи в принципе с целью проверки ее выделения на соответствие национальным интересам США. Украина — в череде других стран. Однако для Зеленского, да и для его европейских покровителей, уверен, это шокирующий момент», — сказал парламентарий.

Он также допустил, что заморозка помощи Киеву может предшествовать вероятным контактам Москвы и Вашингтона на высшем уровне. Слуцкий также напомнил, что Трамп уже заявил о желании как можно быстрее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко заявил, что решение Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней станет большим вызовом для Украины. Он выразил надежду, что когда Трамп проведет аудит американской помощи Украине, она покажет, что эффективно использовала выделенные ей средства.