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22:22, 21 января 2025Мир

В ХАМАС заявили о желании Нетаньяху начать военные действия на Западном берегу

Глава ХАМАС Джаббарин заявил, что Нетаньяху хочет начать боевые действия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер Израиля Нетаньяху хочет начать военные действия на Западном берегу реки Иордан, чтобы дольше оставаться у власти. Об этом заявил глава палестинского движения ХАМАС на Западном берегу Захир Джаббарин, передает Al Jazeera.

С такими словами он выступил на фоне контртеррористической операции (КТО) Армии обороны Израиля в районе Дженина на Западном берегу. О начале операции 21 января сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Вскоре после этого Нетаньяху объявил о начале операции под названием «Железная стена». Кроме того, премьер уточнил, что израильские военные действуют «методично и решительно» против «оси сопротивления».

«Нетаньяху... постоянно хочет продолжать военные действия хотя бы на одном из фронтов, чтобы... остаться у власти... Также и на Западном берегу Нетаньяху теперь хочет начать битву против нашего палестинского народа», — подчеркнул Джаббарин.

Днем ранее сообщалось, что Израиль отпустил на свободу 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС. Уточнялось, что палестинские заключенные были выпущены на свободу в обмен на трех освобожденных израильских заложниц.

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