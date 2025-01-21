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23:28, 21 января 2025Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах на левом берегу Киева», — говорится в сообщении. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работает противовоздушная оборона.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили девять беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.

20 января назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

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