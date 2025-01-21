В Кремле рассказали о предложениях Трампа провести телефонный разговор с Путиным

Ушаков: От Трампа еще не поступало конкретных предложений о разговоре с Путиным

От главы Белого дома Дональда Трампа еще не поступало предложений о проведении телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«С нашей стороны было не раз отмечено, что мы готовы и открыты к диалогу с новой американской администрацией по урегулированию конфликта на Украине, если соответствующие сигналы поступят из США. Мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры и контакты», — заявил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что Москва «готова принять сигналы» Вашингтона и получить «какие-то конкретные предложения, которые смогут сформировать основу для диалога лидеров обеих стран». Но при этом он подчеркнул, что команда Трампа пока не выходила на контакт с Кремлем.

Ранее Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу с новой американской администрацией. Кроме того, Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

