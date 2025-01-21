Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 21 января 2025Мир

В Кремле рассказали о предложениях Трампа провести телефонный разговор с Путиным

Ушаков: От Трампа еще не поступало конкретных предложений о разговоре с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

От главы Белого дома Дональда Трампа еще не поступало предложений о проведении телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«С нашей стороны было не раз отмечено, что мы готовы и открыты к диалогу с новой американской администрацией по урегулированию конфликта на Украине, если соответствующие сигналы поступят из США. Мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры и контакты», — заявил представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что Москва «готова принять сигналы» Вашингтона и получить «какие-то конкретные предложения, которые смогут сформировать основу для диалога лидеров обеих стран». Но при этом он подчеркнул, что команда Трампа пока не выходила на контакт с Кремлем.

Ранее Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу с новой американской администрацией. Кроме того, Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предрек Москве большие проблемы за отказ заключать мир с Украиной. Что может ждать Россию?

      Татьяна Буланова стала зарабатывать больше

      Лукашенко решил больше не шутить с Белоруссией

      Раскрыта неожиданная опасность свежего хлеба

      Против напавшего на таксиста пассажира возбудили уголовное дело

      Девушка начала заниматься одним видом танцев и сбросила 36 килограммов

      В Раде назвали возможный срок проведения переговоров с командой Трампа

      Нормы общежития в России предложили урегулировать

      Названа доля нацвалют в расчетах России с главным торговым партнером

      Глава Еврокомиссии заявила о продолжении помощи Украине без всяких вопросов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше