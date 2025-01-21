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12:27, 21 января 2025Мир

В Кремле высказались о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Подготовка телефонного разговора Путина и Трампа пока не началась
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CN / Globallookpress.com

Подготовка телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пока не началась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, выходила ли команда вступившего в должность американского президента на контакт с Кремлем и началась ли подготовка разговора двух лидеров государств.

Ранее Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США и заявил о готовности к диалогу с новой американской администрацией.

Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро».

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