В МИД подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

Замглавы МИД Рябков: РФ выступает за безопасность и открытость Панамского канала

Россия выступает за безопасность и открытость Панамского канала и подтверждает свои обязательства по соблюдению его нейтралитета. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Россия участвует в протоколе [к договору о Панамском канале] с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», — заявил замглавы МИД.

Рябков также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и власти Панамы будут уважать действующий международно-правовой режим Панамского канала при обсуждении контроля над водным путем.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал.