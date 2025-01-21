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10:45, 21 января 2025Мир

В МИД подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

Замглавы МИД Рябков: РФ выступает за безопасность и открытость Панамского канала
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия выступает за безопасность и открытость Панамского канала и подтверждает свои обязательства по соблюдению его нейтралитета. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Россия участвует в протоколе [к договору о Панамском канале] с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», — заявил замглавы МИД.

Рябков также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и власти Панамы будут уважать действующий международно-правовой режим Панамского канала при обсуждении контроля над водным путем.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг претензии Трампа на Панамский канал.

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