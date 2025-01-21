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15:08, 21 января 2025Спорт

Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг

Промоутер Леффлер: Владимир Кличко может вернуться на ринг ради титульного боя
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший украинский боксер Владимир Кличко задумался о возвращении на ринг. Об этом рассказал его промоутер Том Леффлер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

По словам Леффлера, Кличко заявил ему о желании подраться за титул и побить рекорд Джорджа Формана. «Если кто-то и может это сделать, то это Владимир. Естественно, он не собирается драться с Александром Усиком. Но у него есть незаконченное дело с Тайсоном Фьюри», — поделился промоутер.

Свой последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула. За 1,5 года до этого он также уступил Фьюри в титульном поединке.

Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего за карьеру он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы.

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