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11:58, 21 января 2025Россия

Власти атакованного ВСУ Смоленска опровергли сообщения об эвакуации

Власти Смоленска назвали фейком появившиеся сообщения об эвакуации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Власти атакованной украинскими войсками Смоленской области опровергли сообщения о якобы объявленной эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ атаковали Смоленск в ночь на 21 января. Целью удара мог быть авиационный завод.

После этого в сети распространился скриншот якобы с сайта смоленской администрации с сообщением о необходимости покинуть город. Эти публикации руководство города назвало фейком.

В ночь на 21 января Украина выпустила по России свыше 50 БПЛА. Помимо Смоленской, под ударом оказались Ростовская, Воронежская, Саратовская, Брянская и Курская области.

ЖЗЛ
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