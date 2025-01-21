Власти атакованного ВСУ Смоленска опровергли сообщения об эвакуации

Власти Смоленска назвали фейком появившиеся сообщения об эвакуации

Власти атакованной украинскими войсками Смоленской области опровергли сообщения о якобы объявленной эвакуации. Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ атаковали Смоленск в ночь на 21 января. Целью удара мог быть авиационный завод.

После этого в сети распространился скриншот якобы с сайта смоленской администрации с сообщением о необходимости покинуть город. Эти публикации руководство города назвало фейком.

В ночь на 21 января Украина выпустила по России свыше 50 БПЛА. Помимо Смоленской, под ударом оказались Ростовская, Воронежская, Саратовская, Брянская и Курская области.