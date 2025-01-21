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13:29, 21 января 2025Россия

Володин объяснил решение США покинуть Всемирную организацию здравоохранения

Спикер Госдумы Володин объяснил корыстью решение США покинуть ВОЗ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Решение США выйти из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продиктовано корыстью, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Объяснение политика приводит РИА Новости.

«Сейчас они вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — сказал парламентарий.

Новый президент США Дональд Трамп, инаугурация которого прошла в понедельник, 20 января, подписал указ о выходе страны из ВОЗ сразу после вступления в должность. Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

В первые часы после вступления в должность Трамп заблокировал сразу 78 указов своего предшественника Джо Байдена. Помимо ВОЗ, США выйдет из Парижского соглашения по климату. Кроме того, глава Белого дома ввел режим ЧС на южной границе США и подписал пакет указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер.

ЖЗЛ
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