Женщина узнала о беременности за несколько часов до родов

В Бразилии 34-летняя рожавшая женщина узнала, что беременна в день родов

Жительница Бразилии узнала о беременности после начала схваток. Об этом пишет Need To Know.

34-летняя Мариана Родригес с мужем и двухлетним сыном отправилась в гости к родственникам в город Сан-Салвадор-ду-Токантинс, штат Токантинс, в конце декабря. 3 января она проснулась ночью от сильных судорог. Муж отвез женщину в больницу, где выяснилось, что она находится на восьмом месяце беременности. Роды состоялись через несколько часов.

Родригес рассказала, что понятия не имела о своем положении, однако с самого начала отпуска у нее было высоое артериальное давление. «Я думала, что это из-за жары. У меня не было никаких признаков беременности, я жила обычной жизнью», — заявила бразильянка.

В ходе скрытой беременности у Родригес сохранялся нормальный менструальный цикл. Кроме того, она использовала средства контрацепции и даже не могла предположить, что забеременеет. Новорожденного назвали Матео. Они с матерью провели под наблюдением врачей неделю и благополучно выписались 11 января.

Гинеколог Верушка Пиньейру ду Амарал пояснила, что скрытые беременности обычно обнаруживаются в третьем триместре. «У некоторых таких пациенток бывает тошнота, боль в животе, чрезмерная сонливость и усталость, но эти симптомы не являются специфическими для беременности. Они могут возникать при предменструальном синдроме или пищевом отравлении», — сказала врач. Амарал добавила, что у некоторых женщин во время беременности даже не увеличивается живот.

Ранее сообщалось, что уверенная в своей бесплодности жительница Китая узнала о беременности за четыре часа до родов. В больницу она обратилась с жалобой на онемение рук.