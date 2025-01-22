69-летнему девственнику объяснили причины длительной эрекции

Длительная эрекция без сексуального возбуждения может указывать на наличие заболеваний крови и требует срочной медицинской помощи, предупредила врач-терапевт Зоуи Уильямс. Тревожные причины опасного состояния она назвала The Sun.

За консультацией к Уильямс обратился 69-летний мужчина с жалобами на спонтанно возникающие приступы эрекции, которые продолжаются примерно полчаса. Автор сообщения уточнил, что он девственник.

В ответ Уильямс рассказала, что длительная эрекция называется приапизмом и считается опасным состоянием, поскольку вызывает необратимые повреждения тканей полового члена. «Если эрекция не проходит в течение нескольких часов, это считается неотложной медицинской помощью и вам следует немедленно обратиться к врачу», — посоветовала врач.

Уильямс подчеркнула, что отсутствие сексуального опыта не может быть связано с появлением приапизма. По ее словам, чаще всего он возникает из-за серповидноклеточной анемии. Еще одна возможная причина — лейкемия. Кроме того, врач отметила, что продолжительную эрекцию могут спровоцировать препараты, разжижающие кровь, некоторые антидепрессанты, лекарства от высокого кровяного давления и эректильной дисфункции, а также наркотики.

По словам терапевта, чтобы избавиться от приступов, мужчине необходимо обратиться к врачу, который установит их причину и подберет правильное лечение.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса. Эксперт посоветовал ему обсудить с женой эту проблему, а также обратиться к врачу.