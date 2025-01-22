Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Гусев: ПВО сбила беспилотник над Воронежем

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Воронежем. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки БПЛА в регионе не вводился», — написал губернатор Воронежской области.

Ранее жители Воронежа сообщили о серии взрывов (от трех до семи) и ярких вспышках света. Очевидцы рассказали, что на громкие звуки отреагировали сигнализации у автомобилей и затряслись стекла в рамах.

До того посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом. Данных о пострадавших не поступало.