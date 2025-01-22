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06:30, 22 января 2025Наука и техника

Смартфоны помогут раскрыть тайны мозга

Благодаря сенсорному экрану смартфоны помогут раскрыть тайны принятия решений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Канадские ученые предложили использовать смартфоны и другие устройства с сенсорным вводом для изучения человеческого мозга и реабилитации пациентов. Исследование опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.

Специалисты Университета Альберты (Канада) отметили, что обычно тесты на реакцию и принятие решений человеком проводят с помощью компьютера, оснащенного клавиатурой и мышью. Ученые предложили заменить ПК смартфоном или планшетом, так как сенсорный ввод является для человека более привычным способом взаимодействия с гаджетами.

Исследователи заявили, что смартфоны и планшеты могут собирать ту же информацию о человеке, что и специализированное лабораторное оборудование и тесты слежения за мышью. Также они полагают, что медикам станет проще изучать поведение человека и раскрывать тайны принятие мозгом решений, когда пациент оперирует не мышью, а собственными пальцами.

«Сенсорные устройства, возможно, лучше раскрывают двигательные сигнатуры принятия решений, потому что людям приходится двигаться и взаимодействовать, как в реальной жизни», — заметил исследователь Крейг Чепмен. По его словам, возможность собирать эти данные пригодится при удаленной реабилитации пациентов. Также, например, корпорации смогут нанимать работников, оценивая их реакцию и скорость мышления через удаленное тестирование.

В начале января Международный реестр IQ заявил, что Китай занял первое место в мире по среднему уровню IQ — 107,43. Россия оказалась на шестом месте.

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