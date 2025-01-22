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12:40, 22 января 2025Интернет и СМИ

Известный ведущий заявил об уходе после 17 лет работы на телеканале

Телеведущий Лофтхаус заявил, что уходит с Сhannel 9 из-за проблем со здоровьем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Эндрю Лофтхаус

Эндрю Лофтхаус. Кадр: 9 News Australia / YouTube

Известный ведущий австралийского телеканала Сhannel 9 Эндрю Лофтхаус заявил об уходе после 17 лет работы. Об этом он сообщил в видео, доступном на YouTube-канале Сhannel 9.

Лофтхаус назвал работу на канале замечательной привилегией и признался, что ему удалось построить карьеру мечты. «Сейчас у меня небольшие проблемы со здоровьем, так что самое время немного отдохнуть и сбавить обороты», — пояснил он.

Телеведущий также рассказал, что считает коллег по Сhannel 9 лучшими в своем деле.

Ранее ведущий утреннего шоу на американском ABC Майкл Роуленд заявил, что завершит карьеру на канале после 15 лет работы. Он уточнил, что уходит с ABC из-за тяжелых условий труда.

До этого стало известно об окончании карьеры американской телеведущей и комикессы Эллен ДеДженерес. Она рассказала, что прекратит работать после выхода ее концерта на Netflix.

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