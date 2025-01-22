Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:52, 22 января 2025Наука и техника

Обнаружены следы крупнейшего двуногого динозавра

Phys: В пустыне Гоби нашли следы крупнейшего двуногого динозавра
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Okayama University of Science / Phys.org

В пустыне Гоби, расположенной в Центральной Азии, нашли следы предположительно самого крупного двуногого динозавра. Об этом сообщает журнал Phys.

В экспедиции и исследовании приняли участие специалисты Университета науки Окаямы (Япония) и Института палеонтологии Монгольской академии наук. Палеонтологи заявили, что зафиксировали один из крупнейших из когда-либо найденных следов гадрозаврида — семейства «утконосых» динозавров — шириной 92 сантиметров.

В июне 2024-го специалисты обнаружили в западной части пустыни Гоби очень длинную дорожку из 13 окаменелых следов, каждый шириной 85 сантиметров и протяженностью 24 метра. По словам руководителя экспедиции доктора Шинобу Ишигаки, следы могут многое рассказать о стиле ходьбы, походке и скорости двуногих динозавров.

При этом ученые все равно намерены найти и окаменелости скелетов, принадлежащие рептилии. По их словам, в западной части пустыни Гоби есть обнаруженное в 2018 году место, где находятся крупные ископаемые следы гадрозавридов. До сих пор самый большой известный скелет гадрозаврида принадлежал шантунгозавру, обнаруженному в китайской провинции Шаньдун.

В начале января американские палеонтологи заявили, что первые динозавры возникли одновременно на обеих частях протоконтинента Пангея. Открытие стало возможным в результате тщательного исследования останков динозавра Ahvaytum bahndooiveche.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      В офисе Зеленского рассказали о неформальных контактах с командой Трампа

      Разработанный в СССР самолет загорелся после посадки в Африке и попал на видео

      В России объяснили уникальность дрона «Буря-10»

      Госдума отклонила проект о выплатах молодым матерям

      Премьер Словакии созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы майдана

      На Украине выросли зарплаты чиновников

      Слухи о закрытии Музея истории ГУЛАГа прокомментировали

      В ЛНР на 15 лет посадили украинскую шпионку за передачу данных о российских военных сыну

      В офисе Зеленского допустили переговоры с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше