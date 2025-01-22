Обнаружены следы крупнейшего двуногого динозавра

Phys: В пустыне Гоби нашли следы крупнейшего двуногого динозавра

В пустыне Гоби, расположенной в Центральной Азии, нашли следы предположительно самого крупного двуногого динозавра. Об этом сообщает журнал Phys.

В экспедиции и исследовании приняли участие специалисты Университета науки Окаямы (Япония) и Института палеонтологии Монгольской академии наук. Палеонтологи заявили, что зафиксировали один из крупнейших из когда-либо найденных следов гадрозаврида — семейства «утконосых» динозавров — шириной 92 сантиметров.

В июне 2024-го специалисты обнаружили в западной части пустыни Гоби очень длинную дорожку из 13 окаменелых следов, каждый шириной 85 сантиметров и протяженностью 24 метра. По словам руководителя экспедиции доктора Шинобу Ишигаки, следы могут многое рассказать о стиле ходьбы, походке и скорости двуногих динозавров.

При этом ученые все равно намерены найти и окаменелости скелетов, принадлежащие рептилии. По их словам, в западной части пустыни Гоби есть обнаруженное в 2018 году место, где находятся крупные ископаемые следы гадрозавридов. До сих пор самый большой известный скелет гадрозаврида принадлежал шантунгозавру, обнаруженному в китайской провинции Шаньдун.

В начале января американские палеонтологи заявили, что первые динозавры возникли одновременно на обеих частях протоконтинента Пангея. Открытие стало возможным в результате тщательного исследования останков динозавра Ahvaytum bahndooiveche.