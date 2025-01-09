Сроки появления динозавров пересмотрели

В США доказали, что динозавры появились на юге и севере Пангеи одновременно

Американские палеонтологи заявили, что первые динозавры возникли одновременно на обеих частях протоконтинента Пангея. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Согласно общепринятому мнению, древние рептилии появились в Гондване — южной части континента Пангея — за миллионы лет до того, как распространились на его северной части Лавразии. Специалисты Висконсинского университета в Мадисоне (США) доказали, что динозавры могли появиться на обоих континентах примерно в одно и то же время, и пересмотрели сроки распространения древних животных.

Открытие стало возможным в результате тщательного исследования останков динозавра Ahvaytum bahndooiveche, найденного в 2013 году на территории штата Вайоминга — это место находится недалеко от экватора древнего континента Лавразия. Окаменелости имеют возраст около 230 миллионов лет, что сопоставимо с возрастом самых ранних известных гондванских динозавров.

Руководивший исследованием научный сотрудник Дейв Лавлейс заметил, что Ahvaytum bahndooiveche является древнейшим экваториальным динозавром и самым ранним динозавром Северной Америки. Существо назвали ранним предком зауропода — оно было размером с курицу и имело очень длинный хвост.

Ученые подчеркнули, что появление динозавров стало возможным благодаря влажному климату, который установился на этих территориях 234–232 миллиона лет назад. Заблуждение относительно того, что динозавры могли появиться на юге Пангеи раньше, чем на севере, специалисты объяснили недостатком информации и следов ранних рептилий.

В конце 2024-го международная группа ученых назвала столкновение астероида с Землей основной причиной вымирания динозавров. Специалисты заметили, что сильное извержение вулканов в Индии оказало явное влияние на глобальный климат, но оно не могло привести к исчезновению рептилий.