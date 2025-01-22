«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» победил «Лилль» и выиграл седьмой матч подряд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» на своем поле обыграл французский «Лилль» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мохамед Салах и Харви Эллиотт. У «Лилля» гол на счету Джонатана Дэвида.

«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд и с 21 очком возглавляет турнирную таблицу. У «Лилля» 13 очков, клуб находится на 11-й позиции.

«Ливерпуль» в заключительном туре на выезде 29 января сыграет с ПСВ. Лилль в тот же день на своем поле примет «Фейеноорд».