Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
2:1
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Australian Open (ж)
Северсталь
5:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
5:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Монако
1:0
Завершен
Астон Вилла
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Филадельфия Флайерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:56, 22 января 2025Спорт

«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» победил «Лилль» и выиграл седьмой матч подряд в Лиге чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

«Ливерпуль» на своем поле обыграл французский «Лилль» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Мохамед Салах и Харви Эллиотт. У «Лилля» гол на счету Джонатана Дэвида.

«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд и с 21 очком возглавляет турнирную таблицу. У «Лилля» 13 очков, клуб находится на 11-й позиции.

«Ливерпуль» в заключительном туре на выезде 29 января сыграет с ПСВ. Лилль в тот же день на своем поле примет «Фейеноорд».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Пушков сравнил Макрона и Трампа

      Политолог допустил начало новый военных операций при Трампе

      Мать жениха обругали в сети из-за одной непристойной детали в свадебном образе

      Сирия расторгла договор с компанией из России об управлении портом Тартус

      «Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в Лиге чемпионов

      В Германии назвали Трампа интересным партнером для Европы

      На юге Москвы произошел пожар

      Жители Воронежа сообщили о серии громких взрывов над городом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше