Любителям пива рассказали о влиянии этого напитка на здоровье

Диетолог Елиашевич назвала пивной живот причиной проблем с сердцем и потенцией

Врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила любителей пива о негативном влиянии этого напитка на фигуру и здоровье. Ее слова приводит Life.ru.

Елиашевич назвала частое употребление пива причиной скопления висцерального жира вокруг внутренних органов. По ее словам, в небольшом количестве он необходим для нормальной работы организма, однако его избыток грозит развитием разных заболеваний.

Врач уточнила, что у мужчин висцеральный жир в области талии обычно начинает накапливаться после 30-35 лет из-за недостатка активности и неправильного питания, злоупотребления алкоголем и сладкими напитками. Так называемый пивной живот становится причиной множества заболеваний, включая проблемы с сердцем и потенцией, предупредила Елиашевич. «Когда окружность талии превышает 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, речь идет о критическом уровне висцерального ожирения. Это чревато такими осложнениями, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени и эректильная дисфункция», — рассказала она.

Диетолог рекомендовала при наличии висцерального ожирения обращаться к врачу для коррекции рациона питания, а при необходимости — и подбора медикаментозной терапии.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вызывающих повышенную потливость продуктах. По ее словам, усиливают потоотделение различные специи и все, что обладает острым вкусом — разновидности перца, имбирь, чеснок, лук, специи, наваристые бульоны с жирным мясом и специями.