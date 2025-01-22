Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 22 января 2025Забота о себе

Любителям пива рассказали о влиянии этого напитка на здоровье

Диетолог Елиашевич назвала пивной живот причиной проблем с сердцем и потенцией
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила любителей пива о негативном влиянии этого напитка на фигуру и здоровье. Ее слова приводит Life.ru.

Елиашевич назвала частое употребление пива причиной скопления висцерального жира вокруг внутренних органов. По ее словам, в небольшом количестве он необходим для нормальной работы организма, однако его избыток грозит развитием разных заболеваний.

Врач уточнила, что у мужчин висцеральный жир в области талии обычно начинает накапливаться после 30-35 лет из-за недостатка активности и неправильного питания, злоупотребления алкоголем и сладкими напитками. Так называемый пивной живот становится причиной множества заболеваний, включая проблемы с сердцем и потенцией, предупредила Елиашевич. «Когда окружность талии превышает 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, речь идет о критическом уровне висцерального ожирения. Это чревато такими осложнениями, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени и эректильная дисфункция», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Диетолог рекомендовала при наличии висцерального ожирения обращаться к врачу для коррекции рациона питания, а при необходимости — и подбора медикаментозной терапии.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила о вызывающих повышенную потливость продуктах. По ее словам, усиливают потоотделение различные специи и все, что обладает острым вкусом — разновидности перца, имбирь, чеснок, лук, специи, наваристые бульоны с жирным мясом и специями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они пендосы». Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую. Как он ошибся и возмутил военкоров?

      Samsung представила новые флагманы

      Байден пообещал молиться о процветании США

      В таинственных шарах с пляжей Австралии нашли кишечную палочку

      США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

      В США оценили обещания Трампа по конфликту на Украине

      На российских подростков обрушилась эпидемия облысения. Они не могут справиться со стрессом и лысеют уже в 15 лет

      Любителям пива рассказали о влиянии этого напитка на здоровье

      Зеленский поставил России ультиматум для начала переговоров

      В России ответили на требование Трампа заключить сделку по Украине под угрозой санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше