Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:04, 22 января 2025Россия

Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ Белгородской области

Губернатор Гладков: Мужчина ранен в результате атаки БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области был ранен мужчина. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Бессоновка — Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил, что взрослый и 11-летний ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Несовершеннолетнего госпитализировали с баротравмой. После оказания необходимой помощи он будет проходить лечение амбулаторно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      В Европарламенте грубо ответили на притязания Трампа по Гренландии

      Медведь растерзал отца с сыном и напал на пытавшегося спасти их егеря

      В Китае заставят роботов бегать

      В Брянской области украинские БПЛА атаковали пожарную машину и дом

      Стало известно об увольнении всех отвечавших за Украину кадров в Пентагоне

      Трамп вернул звание старейшего президента в истории США

      Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ Белгородской области

      Более трети демократических штатов США подали иск против Трампа

      Раскрыта сумма рекордной кражи мошенниками денег у россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше