Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ Белгородской области

Губернатор Гладков: Мужчина ранен в результате атаки БПЛА ВСУ

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области был ранен мужчина. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Бессоновка — Орловка БПЛА ударил по движущемуся легковому автомобилю. Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил, что взрослый и 11-летний ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Несовершеннолетнего госпитализировали с баротравмой. После оказания необходимой помощи он будет проходить лечение амбулаторно.