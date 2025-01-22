На телеведущую Юлию Высоцкую подали в суд

На компанию Высоцкой «Едим дома» подали в суд из-за нарушения авторских прав

На компанию телеведущей Юлии Высоцкой подали в суд из-за нарушения авторских прав. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Сообщается, что против компании Высоцкой ООО «Едим дома» подала иск организация «Восьмая заповедь». Ведущую обвинили в том, что ее фирма использовала чужие материалы без указания авторства. Истец потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

При этом отмечается, что суд оставил рассмотрение заявления истца на месяц, так как в нем обнаружили нарушения. По данным издания, у сторон есть время до 17 февраля, чтобы решить конфликт во внесудебном порядке.

В марте 2024 года сообщалось, что компания Высоцкой по доставке продуктов понесла убытки. Уточнялось, что за три года существования фирма потеряла 8,42 миллиона рублей.

До этого стало известно, что суд потребовал взыскать с Высоцкой 40 тысяч рублей за публикацию фотографий чужой еды. Уточнялось, что речь идет о снимках на портале «Едимдома.Ру».