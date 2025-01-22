Российскую биржу с непроизносимым названием переименуют

Глава СПбМТСБ Артемьев рассказал о планах переименовать ее в Петербургскую биржу

В 2025 году Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет переименована в Петербургскую биржу. Об этом рассказал глава торговой площадки Игорь Артемьев, передает РБК.

По его словам, такое решение должен еще поддержать совет директоров, однако в СПбМТСБ надеются, что проблем с этим не будет. Артемьев отметил, что основное название все-таки сохранят, но вторую аббревиатуру использовать больше не будут.

Глава площадки подчеркнул, что семь согласных подряд очень сложно произнести вслух. «Никто не может вообще произнести, я вообще не могу, там нет ни одной гласной буквы», — пожаловался он.

Впервые Артемьев рассказал о планах по ребрендингу весной 2024 года. Тогда он указывал, что СПбМТСБ по смыслу стала преемницей основанной Петром I биржи.

Площадка является крупнейшей товарной биржей страны. Через нее идет 99 процентов объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями.