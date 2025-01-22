Депутат Журова: Мирное соглашение необязательно подпишет Зеленский

Мирное соглашение между Москвой и Киевом может быть подписано не украинским президентом Владимиром Зеленским, а Верховной Радой, сказала первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру» отказ политика от признания новых регионов частью России.

Ранее Зеленский сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России под давлением союзников.

«Он реально будет говорить так, но на встрече с журналистами прямой линии президент [России Владимир Путин] сказал, что мирное соглашение необязательно подписывать с Зеленским, это может сделать Рада. Поэтому, возможно, это будет единственный компромисс, когда он будет говорить одно, а в итоге мирное соглашение подпишет Рада. Поэтому варианты есть даже после таких слов Зеленского», — поделилась депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский желает скорейшего «мира». «Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — добавил новый глава Овального кабинета.

