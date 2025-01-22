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16:10, 22 января 2025Наука и техника

Обозначены сроки появления российской спутниковой системы квантовой связи

НТИ: Российская спутниковая система квантовой связи появится к 2030 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Российская спутниковая система квантовой связи появится к 2030 году. Соответствующий срок обозначили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщает газета «Известия».

Разработчиком системы выступает Центр квантовых технологий, работающий на базе Московского госуниверситета. Для создания системы спутниковой связи используются наработки, обеспечивающие работу университетских и межуниверситетских квантовых сетей.

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«Шаги в сторону соединения этих сетей через космос с помощью спутников являются естественным продолжением развития данной технологии», — сказал научный руководитель Центра квантовых технологий Сергей Кулик.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что в Европе планируют запустить геостационарный спутник, использующий квантовое шифрование. Бюджетное финансирование на создание оборудования для обеспечения квантового шифрования получили компании Thales Alenia Space и Hispasat. Срок исполнения контракта — два года. Бюджет — 104 миллиона евро.

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