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15:57, 22 января 2025Спорт

Отказавшийся выступать на ОИ в Париже российский пловец захотел участвовать в ОИ-2028

Отказавшийся выступать на ОИ в Париже Колесников захотел участвовать в ОИ-2028
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр, российский пловец Климент Колесников высказался о возможном выступлении на летних Олимпийских играх 2028 года в США. Ее слова приводит Metaratings.

Спортсмен заявил, что планирует выступить на соревнованиях. «Болельщикам стоит ждать меня в США», — добавил Колесников.

Ранее Колесников отказался получать нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что не может пойти на условия, выдвинутые World Aquatics. С того момента условия допуска россиян до соревнований не поменялись.

Колесников на Играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на 100-метровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.

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