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21:51, 22 января 2025Спорт

Песков отреагировал на претензии шахматиста-чемпиона

Песков: Федерация шахмат России оказывала поддержку чемпиону мира Мурзину
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Владимира Путина, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков отреагировал на претензии чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина. Его слова приводит РБК.

Песков заявил, что ФШР оказывала поддержку Мурзину. «А что касается желания или нежелания перейти под другой флаг, ну, это право каждого спортсмена и каждого шахматиста. Насильно здесь мил не будешь», — добавил он.

Ранее Мурзин ответил бывшему министру спорта России Павлу Колобкову, заподозрившему его в готовности продаться за деньги. Спортсмен назвал мнение Колобкова личным суждением, далеким от истины. «После таких заявлений бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России», — добавил он.

В конце 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний россиянин набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.

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