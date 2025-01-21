Российский шахматист ответил заподозрившему его в готовности продаться экс-министру спорта

Шахматист Мурзин: После подозрений Колобкова нет желания играть в России

Чемпион мира по быстрым шахматам Володар Мурзин ответил бывшему министру спорта России Павлу Колобкову, заподозрившему его в готовности продаться за деньги. Об этом сообщает Sports.

Спортсмен назвал мнение Колобкова личным суждением, далеким от истины. «После таких заявлений бывшего министра спорта у меня нет никакого желания играть в России», — заявил Мурзин.

Колобков высказал подозрение в отношении Мурзина ранее 21 января. Бывшего министра спорта возмутило то, что спортсмен не хочет играть в России и иметь дела с Федерацией шахмат страны.

В конце 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний россиянин набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.