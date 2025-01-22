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09:53, 22 января 2025Наука и техника

Польский «Баобаб» получит гусеницы

Defence24: Польская машина для минирования Baobab-K получит гусеничное шасси
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Польская машина дистанционного минирования Baobab-K («Баобаб») получит новую модификацию на гусеничном шасси. Агентство по вооружению Министерства национальной обороны Польши начало консультации по этому вопросу, пишет Defence24.

Предполагается, что новая машина получит шесть пусковых установок, вмещающих по 20 кассет с противотанковыми минами MN-123. Всего «Баобаб» будет нести около 600 мин. Такое же количество установок несет Baobab-K на шасси грузовика Jelcz P882.53.

Машина может получить цифровую систему связи и терминал для интеграции в системы управления боем. Для защиты гусеничный «Баобаб» хотят оснастить крупнокалиберным пулеметом и системой предупреждения о лазерном облучении.

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