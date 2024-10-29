В «Ростехе» рассказали о возможностях «Земледелия»

«Ростех»: «Земледелие» позволяет минировать площади размером с футбольные поля

Возможности инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» позволяют ей дистанционно минировать территории, по своей площади сопоставимые с несколькими футбольными полями. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

«Одного залпа достаточно, чтобы за считанные минуты на значительном отдалении от огневой точки заминировать площадь нескольких футбольных полей», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что это позволяет российским силам сократить риск попадания под огонь противника.

В марте исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков в беседе с ТАСС сообщил, что российские разработчики работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования.

В феврале на ролике Минобороны России появилась неизвестная установка, которая может быть новейшей бикалиберной реактивной системой залпового огня «Возрождение», созданной на основе ИСДМ «Земледелие».