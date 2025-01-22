Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:23, 22 января 2025Забота о себе

Психологи подсказали действенный метод борьбы с зимней депрессией

Психолог Турони: В борьбе с зимней депрессией помогут прогулки в дневное время
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Зимой из-за недостатка солнечного света многие чувствуют грусть и апатию, но существует действенный метод борьбы с этим состоянием, заявили психологи Елена Турони и Одри Тан. Их специалисты подсказали Daily Mail.

Турони отметила, что однозначно факт существования сезонной депрессии не доказан, тем не менее в зимние месяцы люди действительно чаще грустят. Психолог связала это состояние с длительной нехваткой солнечного света. «Открывайте шторы, как только восходит солнце, и старайтесь чаще бывать на улице в дневное время», — посоветовала Турони.

Тан объяснила, что солнечный свет очень важен для эмоционального состояния человека, поскольку он запускает в мозге процесс выработки серотонина — гормона, который поможет почувствовать себя спокойнее и счастливее. Кроме того, по словам психолога, постоянная нехватка естественного света вызывает проблемы со сном, которые еще сильнее усугубляют симптомы депрессии.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Чтобы избавиться от зимней апатии, эксперты посоветовали каждый день гулять, даже в плохую погоду. По их словам, на улице организм получит больше солнечного света, чем в помещении. Кроме того, положительный эффект оказывают свежий воздух и физическая активность.

В заключение Турони добавила, что иногда справиться с зимней хандрой помогают йога, ходьба или другие виды спорта. Она подчеркнула, что физическая активность моментально не сделает человека веселым и жизнерадостным, но поможет направить энергию в позитивное русло.

Ранее психолог Любовь Крушинских раскрыла способ пережить провал и не скатиться в депрессию. По ее словам, для начала нужно осознать, что ошибка уже произошла, а затем подумать, как она повлияет на разные аспекты жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался об инфляции в России

      Хинштейн посвятил уже четвертый пост отдыхавшей в Индии курской чиновнице. В нем анонсированы изменения для госслужащих

      Израиль разрешит ХАМАС лечить боевиков в Египте

      В США пообещали на порядок снизить стоимость геостационарного спутника

      Четверо россиян получили сроки по делу беспорядках в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года

      Лавров созвонился с главой МИД Казахстана

      Появились новые данные об участниках захвата заложников в российском СИЗО

      Европейские спецслужбы предсказали нападение России на Евросоюз в 2028 году

      Блиновскую обязали вернуть банку более полумиллиарда рублей долга

      Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше