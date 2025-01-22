Психологи подсказали действенный метод борьбы с зимней депрессией

Психолог Турони: В борьбе с зимней депрессией помогут прогулки в дневное время

Зимой из-за недостатка солнечного света многие чувствуют грусть и апатию, но существует действенный метод борьбы с этим состоянием, заявили психологи Елена Турони и Одри Тан. Их специалисты подсказали Daily Mail.

Турони отметила, что однозначно факт существования сезонной депрессии не доказан, тем не менее в зимние месяцы люди действительно чаще грустят. Психолог связала это состояние с длительной нехваткой солнечного света. «Открывайте шторы, как только восходит солнце, и старайтесь чаще бывать на улице в дневное время», — посоветовала Турони.

Тан объяснила, что солнечный свет очень важен для эмоционального состояния человека, поскольку он запускает в мозге процесс выработки серотонина — гормона, который поможет почувствовать себя спокойнее и счастливее. Кроме того, по словам психолога, постоянная нехватка естественного света вызывает проблемы со сном, которые еще сильнее усугубляют симптомы депрессии.

Чтобы избавиться от зимней апатии, эксперты посоветовали каждый день гулять, даже в плохую погоду. По их словам, на улице организм получит больше солнечного света, чем в помещении. Кроме того, положительный эффект оказывают свежий воздух и физическая активность.

В заключение Турони добавила, что иногда справиться с зимней хандрой помогают йога, ходьба или другие виды спорта. Она подчеркнула, что физическая активность моментально не сделает человека веселым и жизнерадостным, но поможет направить энергию в позитивное русло.

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