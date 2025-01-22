Роберт Паттинсон признался в желании бросить кино

Роберт Паттинсон заявил, что хотел завершить карьеру из-за пандемии и забастовок

Актер Роберт Паттинсон, известный по ролям в фильмах «Сумерки» и «Бэтмен», был всерьез намерен завершить карьеру и навсегда уйти из кино в период пандемии и забастовок. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.

Паттинсон признался, что почти решился бросить актерскую карьеру после коронавируса и недавних крупных забастовок в Голливуде. Однако на желание 38-летнего актера повлияли по-настоящему талантливые проекты. Одним из них он назвал «Бруталиста» его друга Брэди Корбета.

«Все говорили, что кино умирает. И довольно убедительно. Но то, что будет на "Оскаре" в этом году, действительно интересное и амбициозное кино. Появилась плеяда новых режиссеров, от которых все в восторге», — сообщил Паттинсон.

Он также выразил надежду, что его следующий проект «Микки 17», снятый режиссером оскароносных «Паразитов» Пон Джун Хо, выйдет в самый подходящий момент, когда «в отношении кино все полны энтузиазма». Известно, что премьера фильма состоится в марте 2025 года.

Ранее стало известно, что Роберт Паттинсон рассказал об опыте отцовства и восхитился одной особенностью своей дочери.