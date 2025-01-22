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14:21, 22 января 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от ношения контактных линз в некоторых случаях

Офтальмолог Миргородская предостерегла от ношения линз при сухости глаз и ОРВИ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Globallookpress.com

Ношение контактных линз подходит не всем и не рекомендовано при некоторых проблемах со здоровьем, рассказала офтальмолог, микрохирург Светлана Миргородская. Она предостерегла от этого способа коррекции зрения в разговоре с «Известиями».

Прежде всего, по словам Миргородской, от контактных линз стоит отказаться при сухости глаз, повышенном слезоотделении и различных воспалительных заболеваниях глаз, например конъюнктивите, кератите, блефарите. Также не рекомендуется их носить людям с сахарным диабетом, астмой, туберкулезом, ВИЧ и психическими расстройствами.

Помимо этого, при выборе средства для коррекции зрения врач посоветовала учитывать анатомические особенности глаза — опущение век, выраженное косоглазие, особенности строения роговицы. При иннервации и заболеваниях роговицы носить линзы нельзя, подчеркнула офтальмолог. «Рекомендуется воздерживаться от ношения линз во время ОРВИ и гриппа, а также при обострении герпетической инфекции и острых синуситах. Сюда же относятся сезонные аллергии и прием определенных препаратов, таких как мочегонные, стероиды или сосудосуживающие капли. Все эти факторы могут усугубить сухость глаз и ухудшить состояние роговицы», — подытожила Миргородская.

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