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20:03, 22 января 2025Россия

Стало известно о штурме армией России занятого ВСУ населенного пункта в Курской области

Shot: Российская армия штурмует населенный пункт Никольский в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская армия ведет штурм занятого Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Никольский в Курской области. Об этом пишет Shot в Telegram со ссылкой на автора канала «Архангел Спецназа».

По его данным, пытаясь удержать позиции, ВСУ вводят в бой батальоны, находившиеся в резерве и на восстановлении боеспособности. Как стало известно, украинские войска безуспешно пытаются замедлить продвижение российских подразделений, а также минируют дороги и лесополосу.

Кроме того, издание сообщило о заходе Вооруженных сил России в деревню Викторовка. Официально эта информация не комментировалась.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что российские войска продвигаются в Курской области «нормально, планово». Парламентарий подчеркнул, что основная задача — сберечь военнослужащих и мирных жителей.

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Украинские войска вторглись на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны на 22 января, с начала вторжения Киев потерял более 54 тысяч военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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