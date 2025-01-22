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17:11, 22 января 2025Ценности

Стилист Рогов перечислил мужчинам самые модные тренды 2025 года

Стилист Александр Рогов назвал мех самым модным трендом у мужчин в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Estrop / Getty Images

Стилист Александр Рогов перечислил мужчинам самые модные тренды 2025 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 166 тысяч подписчиков.

В первую очередь модный эксперт назвал популярным мех в наступившем году. Помимо этого, он также включил в список клетку и вельвет. «Очевидные тенденции мужской моды на осень/зиму 2025», — подписал он.

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Кроме того, Рогов обратил внимание на показы брендов David Koma, Dolce & Gabbana, No.21, Prada и других, на которых демонстрировали упомянутые тренды.

Ранее в январе стилист Рогов назвал мужчинам вечный модный тренд. По словам специалиста, рубашки, куртки, брюки, шорты и аксессуары в клетку будут всегда оставаться актуальными.

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