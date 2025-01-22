Темпы роста цен в России ускорились

Минэк: Годовая инфляция в России ускорилась до 9,92 процента к 20 января

С 14 по 20 января годовая инфляция в России увеличилась до 9,92 процента. Об ускорении темпов роста потребительских цен в РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства экономического развития.

В ведомстве напомнили, что неделей ранее годовая инфляция в стране составляла 9,86 процента. Таким образом, за отчетный период темпы роста потребительских цен составили 0,06 процентного пункта.

В секторе продовольственных товаров инфляция за неделю оказалась на уровне в 0,34 процента. Цены на продукты питания без учета изменения стоимости плодоовощной продукции за это время увеличились на 0,32 процента. В секторе непродовольственных товаров инфляция составила 0,22 процента, а в сфере услуг — 0,2 процента, заключили в Минэке.

По итогам 2024 года инфляция в России, согласно данным Росстата, составила 9,52 процента. При этом стоимость продовольственных товаров за этот период увеличилась на 11,05 процента. В Центробанке ожидают, что в ближайшие несколько месяцев инфляция в стране продолжит набирать обороты и дойдет до пиковых значений в апреле 2025 года.