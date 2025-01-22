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10:47, 22 января 2025Интернет и СМИ

Россияне смогут чаще ходить на свидания

Соцсеть «Одноклассники» запустила дейтинг-сервис ОК Знакомства
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: соцсеть Одноклассники, сервис ОК Знакомства

«Одноклассники» запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства, который представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили или использовать раздел «Люди рядом», который позволяет увидеть анкеты всех, кто находится поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений.

В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. Пользователь может указать в своей анкете до семи интересов. Механика заполнения анкеты в сервисе схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях. Сервис бесплатный, однако в нем представлены дополнительные платные функции — в частности, VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности. Еще одна функция, Взлет, позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе «Люди рядом».

Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети «Одноклассники». Анкету в сервисе не увидят друзья или люди из черного списка внутри соцсети.

Ранее сообщалось, что пользователи другой популярной социальной сети «ВКонтакте» за новогодние праздники продемонстрировали рекордные показатели. В частности, на каникулах они провели в VK Знакомствах на 47 процентов больше времени, чем в предпраздничную неделю. Количество регистраций выросло на 41 процент, а мэтчей — на 44 процента.

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