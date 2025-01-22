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16:23, 22 января 2025Россия

Установлен уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в школы

Минпросвещения: Знание русского должно быть достаточным для освоения программ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Установлен уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в школы. По данным Минпросвещения, знание языка должно быть достаточным для освоения образовательных программ, передает РИА Новости.

«Уровень владения русским языком для зачисления детей мигрантов в учебные заведения должен быть достаточным для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», — пояснили в министерстве, уточнив, что методику тестирования разрабатывает Рособрнадзор.

28 декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Тестировать их начнут с 1 апреля 2025 года на базе государственных или муниципальных общеобразовательных организаций. Кроме того, перед зачислением проверят законность нахождения ребенка и его родителей на территории России.

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