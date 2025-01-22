В Европарламенте грубо ответили на притязания Трампа по Гренландии

Депутат Европарламента Вистисен нецензурно ответил на слова Трампа о Гренландии

Депутат Европарламента (ЕП) от Дании Андерс Вистисен нецензурно ответил на притязания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Гренландии. Фрагмент его выступления приводит телерадиокомпания DR.

«Дорогой президент Трамп! Слушайте очень внимательно. Гренландия была частью Королевства Дания 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается», — посетовал политик во время дебатов. Далее Вистисен употребил нецензурную брань, пытаясь поставить президента США на место.

По данным телерадиокомпании, за использование ненормативной лексики депутат получил замечание.

Ранее сообщалось, что желание Дональда Трампа присоединить Гренландию к США вызвано стремлением получить источник редкоземельных металлов и графита и тем самым снизить зависимость от поставок из Китая. Сейчас больше 70 процентов таких поставок в США приходится на КНР.

Несколькими днями ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.