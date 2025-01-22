В Гренландии выразили надежду на визит Трампа на остров

Депутат Фенкер выразил надежду на визит Трампа в Гренландию

Депутат парламента Гренландии от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер заявил, что надеется на визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на остров. Об этом пишет РИА Новости.

«Я, конечно, надеюсь, что он Трамп приедет сюда. На мой взгляд, любой мировой лидер должен быть желанным гостем в Гренландии. Неважно кто. Мы не настроены недружелюбно в отношении кого-либо», — уточнил политик.

Несколькими днями ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос Гренландии и заявила, что остров сам должен принимать решение о предоставлении ему независимости.

9 января Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев.